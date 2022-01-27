التغيير تؤكد وجود رفض كردي كبير لترشيح زيباري

2022/01/27 | 18:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أكد القيادي في حركة التغيير عثمان عدنان، الخميس، أن المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية هوشيار زيباري مرفوض كرديا.وقال عدنان لوكالة /المعلومة/ إن “جميع الأطراف الكردستانية ترفض ترشيح هوشيار زيباري بسبب ملفات الفساد التي عليه ومواقفه السابقة”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي شخصية عليها ملفات فساد يريد إحراج الكتل السياسية السنية والشيعية، كونه يريد فرض مرشحه […]

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