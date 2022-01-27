اطباء بلا حدود تحذر من الغارات الجوية في اليمن والامم المتحدة تتوقع اكبر حصيلة من الضحايا

2022/01/27 | 18:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..حذرت منظمة اطباء بلا حدود من الغارات الجوية الأخيرة التي شنها تحالف العدوان بقيادة السعودية في أعقاب الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على العاصمة الإماراتية ، مما يمثل تصعيدًا دراماتيكيًا في أعمال العنف.ونقلت قناة الجزيرة الانكليزية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن احمد […]

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