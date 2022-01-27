واشنطن تعرب عن قلقها إزاء التقارير عن عمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية في الشيشان

2022/01/27 | 18:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الخارجية الأميركية عن قلق الولايات المتحدة إزاء التقارير المستمرة عن عمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية التي تقوم بها السلطات في جمهورية الشيشان الروسية.

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