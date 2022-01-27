وزيرا خارجية العراق والسعودية يتهاتفان..التفاصيل

2022/01/27 | 18:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

وزير الخارجية السعودي، اتصالاً

هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية العراق

الدكتور فؤاد محمد حسين.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه

العلاقات السعودية العراقية، وسبل

دعمها وتع

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