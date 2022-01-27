2022/01/27 | 19:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: muoDh5TRBMg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | ابو نبأ من بغداد: راتب الرعاية حق دستوري لكن لايكفي لسد اجور الكهرباء) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | ابو نبأ من بغداد: راتب الرعاية حق دستوري لكن لايكفي لسد اجور الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).