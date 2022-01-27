2022/01/27 | 19:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يواصل فيروس كورونا اصطياد أعداد كبيرة من البشر في مناطق واسعة من العالم.إذ بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم نحو 358.3 مليون شخص.وسجلت الهند أكثر من 286 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19، فيما تراجعت الإصابات الجديدة اليومية بكورونا في استراليا إلى نحو 46 ألف إصابة.انتهى/25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابات كورونا حول العالم تقترب من 400 مليون شخص) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابات كورونا حول العالم تقترب من 400 مليون شخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).