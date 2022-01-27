2022/01/27 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يصدر أمر قبض بحق ضابطين كبيرين في الجيش بتهمة بيع اسلحة لإرهابيين

ظهرت المقالة القضاء يصدر أمر قبض بحق ضابطين كبيرين في الجيش بتهمة بيع اسلحة لإرهابيين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يصدر أمر قبض بحق ضابطين كبيرين في الجيش بتهمة بيع اسلحة لإرهابيين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يصدر أمر قبض بحق ضابطين كبيرين في الجيش بتهمة بيع اسلحة لإرهابيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).