خبير نفطي: أسعار النفط ستتراوح ما بين الـ80 الى 90 دولار للبرميل

2022/01/27 | 19:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..رجح الخبير النفطي حمزة الجواهري , الخميس , استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ما بين 80 الى 90 دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة بسبب عودة النمو الاقتصادي للدول الصناعية الكبرى والدول النامية بعد إعلانها التعايش مع وباء كورونا ، فيما اكد عدم وجود توجه جدي من قبل الحكومة لاستثمار […]

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