السلطات الإيرانية تشن حملة ضد أساتذة جامعيين معارضين

2022/01/27 | 19:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار فصل ثلاثة اساتذة جامعات إيرانيين جملة من المخاوف في احتمال شن السلطات الإيرانية حملة جديدة تستهدف الأكاديميين المعارضين لأسباب سياسية.

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