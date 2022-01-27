2022/01/27 | 19:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخسر أمام إيران في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يخسر أمام إيران في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).