البرلمان العراقي يحدد 7 فبراير موعدا لانتخاب رئيس للجمهورية

2022/01/27 | 19:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت هيئة رئاسة البرلمان العراقي يوم

السابع من فبراير/ شباط المقبل موعداً

لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال بيان أصدرته رئاسة مجلس النواب

(البرلمان)، الخميس، إن "رئاسة مجلس

النواب عقدت اليوم اجتماعاً للتبا

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