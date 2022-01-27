منتخبنا الوطني يخسر من نظيره الإيراني بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم

2022/01/27 | 19:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعخسر منتخبنا الوطني، مساء اليوم، بهدف نظيف في المباراة التي جمعته مع نظيره الإيراني على ملعب أزادي في طهران.وسجل هدف المباراة الوحيد مهاجم منتخب إيران مهدي طارمي بعد انطلاق الشوط الثاني بقليل في الدقيقة 48.وبهذه النتيجة عادت إيران لصدارة المجموعة الأولى بالتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العام برصيد 17 نقطة، فيما بقي العراق في المركز الخامس قبل الأخير برصيد 5 نقاط فقط.

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