الحلبوسي يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الدوما الروسي

2022/01/27 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بمناسبة فوزه مرة ثانية لرئاسة البرلمان.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقت قناة التغيير نسخة منه ،إنه “تلقَّى برقيةَ تهنئة من رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية السيد فياتشيسلاف فولودين، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب بدورته الخامسة”.

وأضاف، أن “ذلك جاء في نص البرقية:أهنئكم بمناسبة الانتخاب رئيسا لمجلس النواب العراقي.أتمنى لكم النجاح في نشاطكم البرلماني”.

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