القبض على متهمين بتجارة وترويج المخدرات في الانبار

2022/01/27 | 19:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط حبوب مخدره عددها (٤٠٠٠) أربع الاف حبة مخدرة نوع كبتاجون.

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