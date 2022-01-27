2022/01/27 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخبنا يخسر بهدف امام إيران بتصفيات كأس العالم

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