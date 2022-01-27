بعد نفي وزارة الدفاع.. وثيقة تؤكد صدور أمر قبض بحق قائدين بالجيش بتهمة بيع اسلحة

2022/01/27 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اظهرت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، صدور مذكرتي قبض بحق قائدين بالجيش بتهمة بيع اسلحة.

وذكرت الوثيقة الصادة عن محكمة استئناف الكرخ موجهة الى قيادة عمليات بغداد حصلت عليها (بغداد اليوم): "نود اعلامكم ان المحكمة تجري التحقيق في قضية اختلاس وبيع الاسلحة التابعة الى قيادة الفرقة السادسة لواء 22 وبيعها الى المجاميع الارهابية".

ووفقا للوثيقة "اصدر القضاء أمر قبض بحق قائد الفرقة السادسة في الجيش العراقي، العميد الركن (علاء كاطع حسين)، وآمر اللواء 22 العميد الركن (سليمان داود سلمان)، وفق احكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي، حول قضية اختلاس أسلحة وأعتدة تابعة للفرقة وبيعها على مجاميع إرهابية، وتزوير مستندات وابتزاز مواطنين ضمن قاطع الفرقة".

وكانت وزارة الدفاع نفت، الخميس الماضي، اعتقال أحد القيادات الأمنية بتهمة بيع أسلحة وتحذر من الصفحات الوهمية.

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