لن نقف مع طرف ضد آخر.. الحزب الديمقراطي يرد على اتهامه بانقسام البيت الشيعي

2022/01/27 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، انه ليس سببا بانقسام البيت الشيعي، مبينا انه يثبت موقفه بعدم الوقوف مع طرف ضد اخر.

وقال عضو الحزب الديمقراطي ادريس شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحزب الديمقراطي مارس دوره كقوة سياسية فاعلة مشاركة بالعملية السياسية وله الحق بتقديم من يراه مناسبا للمناصب المختلفة".

وأضاف أن "الديمقراطي أكد مرارا بأنه لن يكون مع طرف شيعي ضد آخر ويأمل بتوصل الأطراف لاتفاق يؤدي للإسراع بحسم تشكيلة الحكومة"، مبينا ان "الأمر يعود لتلك القوى ولسنا السبب المباشر بهذا الانقسام، كما يحاول البعض اتهامنا".

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