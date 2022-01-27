نقابة الاطباء في البصرة تحذر من التعامل مع العيادات ومراكز الاسنان غير المرخصة

2022/01/27 | 19:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر فرع نقابة اطباء العراق في البصرة، اليوم الخميس، من التعامل مع مراكز وعيادات تجميل الاسنان غير مرخصة، مؤكدا انه يتواصل مع الجهات المعنية لتمييز هذه العيادات.وقال الفرع في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إنه “حفاظاً منا على سلامة وصحة أهلنا من خطر المنتحلين لصفة المهنة الطبية، وحفاظاً على مهنة الطب، فإننا […]

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