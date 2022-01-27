بسبب الإهمال.. خبير يتوقع انهيار زراعة العراق خلال سنوات قليلة

2022/01/27 | 19:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين الخبير المائي والزراعي عادل مختار ، الخميس ، ان الجانب الزراعي سيتعرض الى انهيارات وانكسارات كبيرة خلال السنوات القادمة اذا لم يتم وضع حلول ومعالجات أنية للملف المائي والزراعي من قبل الحكومة الجديدة.وقال مختار لوكالة / المعلومة /، إن “الخطة الصيفية متأثرة بصراع المغطاة الصيفية التي تكون أساسها وعمادها ولا يتوقع […]

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