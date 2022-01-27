إحياء ذكرى

2022/01/27 | 19:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا الجناح الإسرائيلي في إكسبو دبي 2020 ذكرى الإبادة الجماعية التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية، "الهولوكوست"، وقال ناشمان شاي، وزير شؤون الشتات في إسرائيل، في مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، بهذه الذكرى، إن "معاداة السامية موجودة طوال الوقت"، مؤكدًا أن اليهود هم دائمًا "كبش الفداء" وأنهم "تاريخيا يتم لومهم لمشاكل العالم".

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