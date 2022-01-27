إيران تفوز على العراق وتحجز بطاقة قطر

2022/01/27 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمنت إيران تأهلها رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، بعد فوزها على العراق 1-صفر الخميس في طهران، وذلك ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.

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