النزاهة تستقدم وزير سابق بسبب مخالفات في مشـروع

2022/01/27 | 19:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الخميس، عن صدور أمر استقدامٍ لوزير

الموارد المائيَّة السابق وثلاثة

موظفين آخرين في ديوان الوزارة، مشيرةً

إلى أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة

المخالفات في تنفيذ مشروع "ت

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