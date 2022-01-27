العامري يبحث مع الاتحاد الكردستاني سبل معالجة

2022/01/27 | 19:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تحالف الفتح، هادي العامري،

اليوم الخميس، مع وفد الاتحاد الوطني

الكردستاني، سبل معالجة الانسداد

السياسي.

وقال مكتب العامري في بيان، إن الأخير

"استقبل في مكتبه في بغداد، اليوم، وفد

الاتحاد الو

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