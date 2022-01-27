مونديال قطر.. العراق يخسر امام ايران بهدف وحيد (صور)

2022/01/27 | 19:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل المنتخب الإيراني إلى نهائيات كأس

العالم بكرة القدم "قطر 2022" بعد فوزه على

ضيفه العراقي 1-0 بالمباراة التي جمعتهما

اليوم الخميس ضمن الجولة السابعة

للمجموعة الأولى من التصفيات.

وسجل الهدف الوحيد

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