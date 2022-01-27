هشم يدي أرجوك - قصة قصيرة - ماجد الحيدر

2022/01/27 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر هشِّم يدي أرجوكقصة قصيرة- جئت في إجازة قصيرة حصلت عليها بمعجزة.



ضاع نصف يوم في الذهاب وسوف يضيع نصف آخر في الإياب، وهكذا لم يبق لي أكثر من أربع وعشرين ساعة.وعب كأسا ثالثة من عرقه الرخيص دون ماء أو ثلج.



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قبل الحرب كان يشرب كل يوم تقريباً، لكن بطريقة أخرى، كان الشرب عنده احتفالا صغيرا وطقساً حالما، سواء أذهب الى احد النوادي مع أصدقائه أو لجأ الى الغرفة الخلفية من ورشته أو اكتفى بالب ......





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