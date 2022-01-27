lمفارقات الإسلام - حميد المصباحي

2022/01/27 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حميد_المصباحي 96 إسلام المفارقاتتناقضات الإسلام فيها أحكام غير واضحة، فكل الديانات عندما يقاربها الناس بطموحاتهم تتعارض معانيها وتتناقض، وتنتج التفسيرات ما يخدم هذه الجهة أو تلك، وبذلك يبدو الإسلام كدين يعج بالتناقضات والتعارضات، فمن جهة كرم المرأة وجعل الجنة تحت قدميها، ومن جهة أخرى جعل شهادة بامرأتين مقابل شهادة رجل واحد، فأورثها النص نصف نصيب الذكر وجعله قواما عليها، ربما لأنه يحارب ويعضد، ويرث بالنسب ما ......





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