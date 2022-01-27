التضخم النقدي وآثاره - محيي الدين محروس

2022/01/27 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس موضوعة التضخم النقدي متعددة الأسباب والظراهر، وتوجد الخلافات ين الاقتصاديين حولها.من هنا سأختصر الموضوع بما يخص الوضع الاقتصادي في سوريا، وهذا لا يعني بأن هذا الموضع لا يمس الأوضاع الاقتصادية في بلدان أخرى تُعاني من التضخم النقدي.



من سمات التضخم النقدي ( ومن هنا جاءت التسمية ) هو طباعة الأوراق النقدية ( الزائدة ) دون التغطية بمجمل قيمة الإنتاج البضاعي الصناعي والزراعي وسرعة التبادل التج ......





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