الديمقراطي مخاطبا الاتحاد: منصب رئاسة الجمهورية ليس حكرا لك ونحن احق به

2022/01/27 | 20:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اعتبر كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ، الخميس ، منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق كردي وليس استحقاق حزبي ، مؤكدا ان حزبه احق بالمنصب.وقال محمود في تصريح لـ / المعلومة /، ان “ادعاء الاتحاد الوطني الكردستاني بان منصب رئيس الجمهورية هو من استحقاق الحزب غير صحيح […]

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