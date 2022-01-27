تحذير أمني من قنابل موقوتة في العراق

2022/01/27 | 20:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد الخبير السياسي والأمني كاظم الحاج، الخميس ، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على زرع قنابل موقوتة بنقل إرهابي “مخيم الهول” إلى العراق ، فيما شدد على الحكومة العراقية ضرورة منعهم من دخول البلاد لخطورتهم البالغة.وقال الحاج لوكالة /المعلومة/، ان “امريكا تعمل على عدم استمرار العراق ومجتمعه من خلال الاتفاقات والمخططات الإرهابية […]

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