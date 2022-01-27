العراق يخسر أمام إيران بهدف نظيف

2022/01/27 | 20:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

خسر المنتخب العراقي بهدف نظيف في المباراة التي جمعته مع نظيره الإيراني على ملعب آزادي في طهران.

وسجل هدف المباراة الوحيد مهاجم منتخب إيران مهدي طارمي في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، بقي العراق في المركز الخامس قبل الأخير برصيد 5 نقاط فقط في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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