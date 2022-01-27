2022/01/27 | 20:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انطلقت، الخميس، اولى الرحلات البرية لتفويج المعتمرين العراقيين الى السعودية عبر منفذ طريبيل الحدودي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الهيئة في بيان تلقاه "ناس"، (27 كانون الثاني 2022)، انه "وبعد اجراء كافة الترتيبات الامنية والفنية لضمان سلامة المعتمرين، اشرفت الهيئة على تفويج عدد من الحافلات البرية تقل معتمرين من محافظات بغداد ونينوى والانبار الى الديار المقدسة عبر منفذ طريبيل الحدودي".

واشارت الى ان "عدد المعتمرين الذين تم نقلهم لاداء مناسك العمرة خلال الموسم الحالي جوا وبرا عن طريق الشركات المعتمدة لدى الهيئة وصل الى ما يقارب 84 الفا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يطلق أولى الرحلات لتفويج المعتمرين عبر طريبيل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يطلق أولى الرحلات لتفويج المعتمرين عبر طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).