نائب بصري يعلق على زيارة الكاظمي: نريد مستحقات المحافظة  

2022/01/27 | 20:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ البصرة … طالب النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي، الخميس، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، بدفع مستحقات المحافظة من البترودولار والمنافذ الحدودية.وقال الصالحي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، الى البصرة، اليوم، لا تعني شيئا للمحافظة ما لم يتم دفع مستحقاتها المالية المترتبة من البترودولار […]

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