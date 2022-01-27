"تساندهم مجموعات مسلحة".. الجيش الأردني يعلن مقتل 27 مهربًا وضبط كمية كبيرة من المخدرات

2022/01/27 | 20:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأردني، في بيان، الخميس، عن مقتل 27 مهربًا "تساندهم مجموعات مسلحة"، وإحباط محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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