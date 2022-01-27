2022/01/27 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمعالجة أهداف لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية عالجت اهدافاً لداعش بواسطة المدافع، بعد محاولة عناصر التنظيم شن تعرض على القطعات الامنية، في قضاء داقوق بكركوك".ورجح المصدر، "شن غارات جوية على بعض الأهداف الداعشية في القضاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تدك أهدافاً لداعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تدك أهدافاً لداعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).