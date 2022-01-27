مدرب المنتخب الوطني: أريد بناء فريق جديد وستشكرونني بعد 8 سنوات

2022/01/27 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد مدرب منتخب الوطني بكرة القدم زيليكو بيتروفيتش، انه يريد بناء منتخب جديد وان الجماهير العراقية ستشكره بعد مرور 8 سنوات.وقال بيتروفيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إيران وتابعته وكالة/ المعلومة/ إنه لم نستحق الفوز والمنتخب ايران كان افضل والمنتخب الإيراني يعتبر الاقوى في اسيا”.وأضاف “انا اريد بناء منتخب جديد وستشكروني […]

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