بيان أميركي أوروبي يحث طالبان على احترام حقوق الإنسان

2022/01/27 | 20:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب بيان أميركي أوروبي مشترك، صدر الخميس، حركة طالبان بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، بما ذلك الاعتقالات التعسفية.

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