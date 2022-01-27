عضو سابق في الامن النيابي يحدد 4 جهات تزود داعش بـ” القناصات”

2022/01/27 | 21:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… حدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية السابق عباس صروط، الخميس، 4 جهات تزود تنظيم داعش الارهابي بالقناصات في العراق.وقال صروط في حديث لـ/ المعلومة/، ان “تنظيم داعش الارهابي بعد 2014 سيطر على مناطق واسعة من العراق خاصة المناطق الغربية واستولى على كميات كبيرة من الاسلحة ومنها القناصات بالاضافة الى سيطرته على مناطق […]

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