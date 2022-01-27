ملفان على طاولة لقاء مستشار الأمن القومي والسفير الإسباني الجديد

2022/01/27 | 21:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والسفير الإسباني الجديد في بغداد، بيدرو مارتينيز افيال، اليوم الخميس، ملف مخيم الهول الحدودي، ومشاركة إسبانيا في دعم العراق من خلال حلف الناتو.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأعرجي، استقبل بمكتبه السفير الإسباني الجديد في بغداد، بيدرو مارتينيز افيال"، لافتا الى أن "الأعرجي رحب بسفير إسبانيا الجديد في بغداد، متمنيا له النجاح والموفقية في عمله، كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".وأضاف، أن "الجانبين تطرقا إلى الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي، ومشاركة إسبانيا في دعم العراق من خلال حلف الناتو".

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