يتسبب بمرض مميت.. تحذير طبي من السمك المالح

2022/01/27 | 21:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤدي عملية تمليح الأسماك للحفاظ عليها فترة طويلة.

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