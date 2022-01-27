سببها عودة الدواعش من مخيم الهول.. 3 مؤشرات تهدد أمن العراق - عاجل

2022/01/27 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف القيادي في الإطار التنسيقي جبار المعموري، اليوم الخميس، عن 3 ملفات خطيرة تهدد امن العراق تتسبب بها عودة عوائل داعش من مخيم الهول السوري.

وقال المعموري في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "من الخطأ إعادة المئات من عوائل داعش القاطنين في مخيم الهول السوري إلى العراق، فلهذا الاجراء مدلولات سلبية في المشهد الامني العام كوننا نتعامل مع عقول تغلغل فيها الفكر التطرفي الذي لايمكن إصلاحه خلال اشهر وهذا ما يفسر رفض اغلب الدول الاوربية وحتى امريكا استقبال رعاياها في المخيم لانهم يدركون انهم يتعاملون مع قنابل بشرية موقوتة".

وأضاف ان "قراءة للمشهد الامني العراقي بعد اعادة عوائل مخيم الهول الى اطراف الموصل تدلل بانها ساهمت في تحريك 3 مؤشرات خطيرة في الامن تتجسد في تصاعد وتيرة الخروقات الدامية وتنامي نشاط الخلايا النائمة بالإضافة الى عودة الدعائية الاعلامية الالكترونية للتنظيم في مؤشر اخر يدلل باننا امام تصعيد".

وأشار المعموري الى ان "وضع العراق العام يمر بتحديات امنية واعادة مئات الاسر من مخيم الهول سيكون له اثر سلبي على الاستقرار خاصة مع رفض مكونات وقوى وعشائر هذا الموقف".

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