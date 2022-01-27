تعرف على أسعار صرف الدولار بالبورصة العراقية بنهاية الأسبوع

2022/01/27 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر(بغداد اليوم)، الخميس، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في نهاية الاسبوع.

وبلغ سعر البيع للورقة فئة 100 دولار بـ 148,150 دينارا.

وشهد سعر الشراء في بورصات العراق بنهاية الاسبوع بـ147,750 دينارا للورقة فئة 100 دولار.

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