موجتا برد وغبار تجتاحان العراق بدءاً من الليلة

2022/01/27 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي، احمد التميمي، اليوم الخميس، عن اجتياح موجات غبار لمناطق غرب البلاد ومتجهة للعاصمة بغداد.

وقال التميمي في تصريح لـ(بغداد اليوم): "موجات من الغبار اجتاحت مناطق غرب البلاد حاليا وستندفع مصاحبة لرياح شمالية غربية باردة وجبهة منخفض جوي".

وبين أن "كتل الغبار تتجه نحو مدن وسط البلاد والفرات الاوسط والجنوب خلال ساعات مساء اليوم وصباح غد كما تشير لذلك توقعات نماذج الطقس".

وأضاف أن "طقسا ممطرا سيسود مدن شمال البلاد التي تتاثر بامتداد منخفض قطبي مازال يؤثر على بلاد الشام وشمال السعودية".

وأشار إلى "توقعات لدخول كتله هوائية باردة ستؤثر على عموم المناطق بداية من مساء اليوم".

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