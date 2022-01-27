توب 5: الأردن يعلن مقتل 27 مهربًا.. وإحياء الهولوكوست في إكسبو دبي

2022/01/27 | 21:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان الجيش الأردني عن مقتل 27 مهربًا "تساندهم مجموعات مسلحة" على الحدود مع سوريا وضبط كمية كبيرة من المخدرات، إلى إحياء ذكرى "الهولوكوست" في إكسبو دبي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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