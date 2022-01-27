توتر الأوضاع بين طاجيكستان وقيرغيزستان ودعوات دولية لايقاف اطلاق النار

2022/01/27 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… دعا الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس حكومتي طاجيكستان وقيرغيزستان لوقف إطلاق النار فورا على الحدود بين البلدين، بعد أنباء عن مناوشات بين الجانبين.وقال خلال مباحثات مع كبار المسؤولين في البلدين، إن “تجدد الاشتباكات على الحدود، والتي أسفرت عن سقوط 6 جرحى، يثير قلقا شديدا”.وأضاف: “يجب وقف المواجهة المسلحة […]

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