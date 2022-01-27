شاهد بالفيديو.. حوار خاص مع سفير العراق في السعودية

2022/01/27 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X1TfMGAemqU

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