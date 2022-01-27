2022/01/27 | 21:15 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ادفع .. تعبر | 5 آلاف دينار على كل مركبة تعبر الجسر الأهلي في كركوك | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2z5h7r261mg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ادفع .. تعبر | 5 آلاف دينار على كل مركبة تعبر الجسر الأهلي في كركوك | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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