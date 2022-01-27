2022/01/27 | 21:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kbzserSnsAU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. قاعة القلعة تحتضن المعرض الشخصي للوحات الفنان الكوردي فيصل عثمان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل.. قاعة القلعة تحتضن المعرض الشخصي للوحات الفنان الكوردي فيصل عثمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).