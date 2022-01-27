2022/01/27 | 21:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BBrqBe2ARTI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون محسن ضمد | الحكومة بانتظار الولادة.. اغلبية بمعارضة وطنية ام توافقية بمصالح حزبية؟) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون محسن ضمد | الحكومة بانتظار الولادة.. اغلبية بمعارضة وطنية ام توافقية بمصالح حزبية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).