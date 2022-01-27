2022/01/27 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت مديرية الرعاية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن خطتها ضمن موازنة العام الحالي، فيما أشارت إلى مساعٍ لشمول ما يقارب 600 ألف أسرة بعموم المحافظات هذا العام.وقال مدير عام الرعاية الاجتماعية ذكرى عبد الرحيم، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “خطة الرعاية الاجتماعية لعامي 2020 و2021 لم تنفذ بشمول أسر جديدة نتيجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية الرعاية الاجتماعية تكشف عن خطتها ضمن موازنة العام الجاري) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية الرعاية الاجتماعية تكشف عن خطتها ضمن موازنة العام الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).