إلى سكان العاصمة.. طريق قناة الجيش مغلق يوم غد لأغراض التأهيل

2022/01/27 | 21:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بيان

سيتم قطع نفق المشتل (قناة الجيش ) لاكمال اعمال الاكساء والتاهيل من قبل كوادر دائرة المشاريع / امانة بغداد ليوم غد الجمعة ..

قناة "ناس" على تلكرام..



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